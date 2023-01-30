В Томской области более 800 человек проверили свои родинки на онкологию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 на электронный сервис по выявлению онкозаболеваний кожи областного онкодиспансера «Онконадзор: проверь родинку!» поступило 883 обращения от жителей города. Более 100 случаев у пациентов были выявлен высокий риск злокачественных новообразований, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Электронный сервис пользуется спросом среди томичей, так он удобен и прост в использовании. Отправить запрос на проверку можно с любого электронного устройства в подходящее для пациента время. После онлайн процедуры при выявлении злокачественных новообразований врачи приглашают пациентов на очный прием

«Чтобы оценить опасность «подозрительного» невуса, достаточно загрузить на сайт три фотографии родинки с разных ракурсов. Диагностику проводит врач – онколог-дерматолог: оценивает онкологический риск и дает ответ на электронную почту, при необходимости приглашает на прием. В 2022 году диспансер посетили 66 таких пациентов, у 11 из них подтвердилось онкологическое заболевание и они получили лечение», — сообщил и.о. главного врача Томского онкологического диспансера Максим Грищенко.

Врачи рекомендуют обращать внимание на несколько важных факторов, которые могут послужить сигналом для обращения в сервис: если родинка появилась недавно, изменила форму, цвет, размер или травмирована. Проверять состояние родинок также рекомендуют в случаях частого посещения солярия или длительного нахождения на солнце, и пациентам старше 40 лет. В группе риска — люди с большим количеством невусов на теле.

Около 3500 человек уже воспользовались электронным сервисом «Онкодозор: проверь родинку!» и прошли тестирование на сайте томского онкодиспасера.