В 2022 году в Томске сдали в эксплуатацию 137 тысяч квадратных метров

Общая площадь составила 137 тысяч кв.м. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год в Томске сдали около 2,8 тысяч квартир в 17 домах, сообщила пресс-служба администрации региона. Общая площадь составила 137 тысяч кв.м. Документы о соответствии были выданы главной инспекцией государственного строительного надзора в Томской области.

«Традиционно основное количество многоквартирного жилья — 10 из 17 зданий площадью 94 тыс. кв. м — построено в Томском районе. Многоэтажки разместились в районе комплексной застройки «Южные ворота», а также на левом берегу реки Томи», - говорится в сообщении.

Застройщиками зданий стали ТДСК, «Карьероуправление» и «Вира». В целом в Томской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" было введено 354,2 тыс. кв.м. Годовой план был выполнен на 100,1%.

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