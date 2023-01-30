В Томске впервые собака с неоперабельным раком прошла точечную терапию на реакторе

Фото: ТПУ

В Томске 27 января, в пятницу, в Томском политехническом университете прошли доклинические испытания технологии для точечной нейтронно-захватной терапии неоперабельного рака на животном.

"Нейтронно-захватная терапия — это перспективная методика лечения злокачественных опухолей. Метод использует реакции, возникающие между радиочувствительными медикаментами и нейтронами. Злокачественное новообразование облучают потоком нейтронов, который разрушает поврежденные ткани и существенно снижает вероятность рецидива", - говорится в сообщении ТПУ.

Уточняется, что в ходе исследования пациенту вводится специальный препарат, который в последствии накапливают раковые клетки. Кроме того, данная технология не применяется в России из-за стоимости и труднодоступности, однако в университете на реакторе оборудование появилось в 2020 году.

В пресс-релизе отмечается, что в рамках гранта будут проводиться различные испытания на животных под контролем ветеринаров. Первая собака, прошедшая процедуру облучения, уже чувствует себя хорошо.

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