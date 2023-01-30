Стала известна еще одна участница проекта "Краса в погонах"

Фото: МЧС по Томской области

Новой участницей проекта "Краса в погонах" - диспетчер Центрального пункта пожарной связи Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Томской области Кристина Селиванова.

Кристина Селиванова работает в управлении МЧС по Томской области с 2009 года.

Девушка увлекается спортом: летом - стадион и велосипед, зимой - лыжи. Кроме того, любит читать.

Напомним, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.