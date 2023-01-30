Рост цен на коммунальные услуги ускорил инфляцию в Томской области

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На темпы инфляции в Томской области повлияло подорожание услуг ЖКХ. Такая информация появилась на сайте регионального отделения Центробанка. Сильнее всего выросли цены на услуги по водоснабжению, водоотведению и отоплению.

В Томской области по итогу 2022 года стоимость услуг выросла до 17%. На услуги мобильной связи стоимость повысилась на 8%, на 20% цены на пассажирский транспорт.

Тем не менее, некоторые продукты в регионе подешевели. Рост цен на мясо и молочные изделия снизился на 1,5%.

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