В Томской области за сутки выявили 21 новый случай COVID-19

За сутки диагноз "коронавирус" подтвердили у 21 жителя региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 января, в Томской области выявили 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 259 подтвержденных случаев. Один человек сончался.

По данным оперштаба, 12 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 641 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 979 случаей заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 38 пациентов скончались, 3 861 человек выздоровел.

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