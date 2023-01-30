Мэрия Томска в 2022 году приобрела 75 квартир для предоставления сиротам

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Администрация Томска сообщает, что за прошлый 2022 год было приобретено 75 квартир для дальнейшей передачи их сиротам. Также в 2022 году мэрией Томска было выделено 75 миллионов рублей на жилищные сертификаты.

«В 2021 году было приобретено 14 квартир, в 2022 году — 75. Такой рывок связан с тем, что был снижен год ввода в эксплуатацию домов, в которых было возможно приобрести жилые помещения. При этом требования, предъявляемые к объекту закупки, гарантируют надлежащие состояние жилого помещения», - сказала председатель комитета жилищной политики администрации, Ирина Сон.

Ирина Сон также сообщила, что выдаваемые с прошлого года жилищные сертификаты, уже успели показать свою эффективность. Аргументировала председатель комитета жилищной политики администрации тем, что рынок недвижимости в Томской области обладает ограниченным предложением по покупке квартир с необходимыми параметрами.

Кроме того, у томичей-сирот, которые получат жилижный сертификат есть уникальный шанс для самостоятельно принятия решения, какую квартиру и в каком районе купить.

На сегодняшний день мэрия выдала 47 сертификатов, 15 томичей уже купили жилье. Еще пять мировых соглашений направлены на утверждение в суд.

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