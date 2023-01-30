Прокуратура Томской области обязала администрацию Каргасокского района найти подрядчика для отлова собак

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Жители Каргасокского района Томской области писали в социальных сетях о том, что бродячие собаки нападают на детей. Региональная прокуратура провела проверку и выяснила, что администрация указанного района вовремя не заключила контракт на отлов животных.

"Администрацией Каргасокского района своевременно не заключен контракт на отлов животных без владельцев, в связи с чем соответствующие мероприятия на территории муниципального образования не проводятся", - пишет прокуратура.

Кроме того, на территории сельского поселения не продуманы места для выгула собак и не в лучшем виде организована работа по привлечению к ответственности лиц, которые содержат питомцев не на привязи.

Главы Каргасокского района получили представления по ликвидации нарушений закона. Прокурор также направил в суд иск о компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему от укуса собаки.

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