Томичам в прямом эфире рассказали о профилактике онкозаболеваний

Скрининг входит в плановую программу диспансеризации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области чаще всего выявляют рак предстательной железы у мужчин и молочной железы у женщин. Об этом в рамках прямого эфира рассказала главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Томской области Лидия Пикалова. Врач отметила, что при увеличении прослойки населения старшей возрастной группы, тем выше распространенность в конкретном регионе онкозаболеваний.

К факторам заболеваемости раком Лидия Пикалова отнесла вирусные гепатиты, вирусы папилломы человека. Также она посоветовала томичам обратить внимание на рацион питания и по возможности убирать из рациона бекон, сосиски и обработанное мясо.

Специалист-онколог заострила внимание на том, что на ранних стадиях рак себя не проявляет, а выявлять заболевания помогают диспансеризация и профосмотры.

«Не симптомов, нет проявлений. Очень трудно заподозрить заболевание. Это либо случайные находки во время обследований, либо скрининг», - сообщила врач.

Уточним, что скрининг входит в плановую программу диспансеризации.

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