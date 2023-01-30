В Томске УФАС раскрыло картель на рынке перевозки мусора ТКО

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УФАС по Томской области Томское УФАС признало УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», ООО «МЛТ Транспорт», ООО «МВМ» и две одноименных компании ООО «АБФ Логистик» виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Сумма начальной (максимальной) цены для трех аукционов составила 675 676 814 рублей.

"Автохозяйство в 2020 году проводило три аукциона по выбору подрядчика для транспортирования твердых коммунальных отходов 4 и 5 классов опасности", - говорится в сообщении.

УФАС удалось выяснить, что заказчик создал преимущества для нескольких компаний, которые участвовали в аукционах. Результатом такого сговора стало заключение контракта по сумме, значительно превышающей стоимость транспортирования ТКО. Начальная стоимость превысила 675 миллионов рублей.

Организатор также установил картельный сговор между двумя компаниями-участницами - ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ». Обе организации взаимно сообщали друг другу о том, какие действия будут совершены на торгах. Они поддерживали цены на двух аукционах с начальной (максимальной) ценой 438 514 253 рубля.

В 2021 году были сделаны внеплановые выездные проверки, благодаря которым удалось получить доказательства.

Теперь организациям предстоит выплатить оборотные штрафы. Материалы по делу уже направлены в правоохранительные органы для дальнейшего озбуждения уголовного дела.

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