ТГУ предложил оказывать психологическую помощь участникам СВО из Томской области

Участники встречи также обсудили возможности медицинской помощи военнослужащим и вопросы реабилитации. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В ТГУ готовы предоставить психологическое сопровождение участникам СВО. Такое предложение было озвучено в ходе первого заседания регионального штаба комитета семей воинов Отечества. Участники встречи также обсудили возможности медицинской помощи военнослужащим и вопросы реабилитации.

На встрече присутствовал начальник департамента здравоохранения Томской области Андрей Наумов. Он рассказал о возможностях оказания медицинской помощи военнослужащим, а также об условиях прохождения реабилитации в учреждениях региона.

Представители НИ ТГУ выразили готовность оказания психологического сопровождения участникам СВО, а также напомнили о возможности получения дополнительного образования для ветеранов и участников боевых действий.

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