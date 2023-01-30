Томская область в очередной раз отправила гуманитарную помощь землякам на Донбасс

Фото: Кирилл Колемасов

Из Томской области вновь отправилась гуманитарная помощь землякам на Донбасс. Губернатор региона Владимир Мазур рассказал в своем telegram-канале, что фуру загрузили техническими приборами и материалами.

"Продолжаем помогать нашим бойцам на фронте. Отправили очередную партию экипировки в зону специальной военной операции. Загрузили фуру техническими приборами и материалами, о которых просили сами ребята, их родные и региональный штаб комитета семей воинов Отечества", - говорится в сообщении.

Мазур перечислил, что вошло в груз, который отправился на Донбасс: квадрокоптеры, оптические прицелы, рации, бинокли, сборный блиндаж, пиломатериал и плотная плёнка для укрепления окопов, маскировочные сети, разгрузочные жилеты, берцы, резиновые сапоги, бушлаты, зимние костюмы, тёплые спальники, наколенники, тактические перчатки и другое.