В Томске ОКБ выплатила долг в размере 47,8 млн рублей

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Прокуратура Сибири провела значительную работу с выплатами по муниципальным и государственным контрактам. Таким образом, Томская областная клиническая больница выплатила долг в размере 47,8 млн руб, сообщается в прокуратуре.

"Томская областная клиническая больница выплатила долг в размере 47,8 млн рублей поставщикам медицинского оборудования, а в Онгудайском районе республики Алтай МУП «Тепловодсервис» перечислило 44,5 млн рублей «Алтайэнрегосбыт» за поставку электроэнергии", - говорится в сообщении.

Помимо этого, прокуратура Красноярского края обязала выплатить задолженность на сумму более 88 млн рублей предпринимателям пенитенциарных учреждений. Прокурорами было выдвинуто преставление на имя начальника регионального ГУФСИН России.

Также в ведомстве рассказали, что прокуратурой Новосибирской области выявлены нарушения подведомственных учреждений Ленинского, Октябрьского, Каргатского, Коченевского районов. Долг перед предпринимателями составляет почти 24 млн рублей более чем по 190 исполненным контрактам. После проведения проверки и рассмотрения акта реагирования задолженность погашена в полном объеме.

Прокуратура Сибири продолжает проверки и работу с должниками в регионах. По данным на начало 2023 года задолженность перед предпринимателями по исполненным ими государственным и муниципальным контрактам составляет 235 млн рублей.