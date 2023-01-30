В Томске больше трех дней не устраняется прорыв трубы на улице Богдана Хмельницкого

Фото: "Милый Томск"

Уже больше трех дней на улице Богдана Хмельницкого между 11 и 5/1 домом течет ручей. Он преграждает путь к одному из домов, и жители не могут пройти до своего подъезда.

Повреждение в районе домов выявлено на частной водопроводной сети, которая принадлежит ООО «Фортуна», сообщает пресс-служба администрации города.

По комментариям местных жителей, проблема с прорывом трубы продолжается уже около 4 месяцев. Кроме того, на данном участке периодически возникают аварийные ситуации.

«Частник не соглашается передавать сети в муниципалитет. Поэтому департамент работал с собственником и добивался выполнения работ по устранению повреждения. Однако своими силами владелец сети не справился», - рассказали в мэрии.

После обращения жителей в администрацию и прокуратуру города 27 января была проведена проверка и достигнута договоренность с «Томскводоканалом». Сегодня на место прорыва должна выехать бригада для устранения проблемы.

КП - Томск следит за развитием событий.