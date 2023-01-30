Жителям Томска рассказали про симптомы вегетососудистой дистонии

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Максим Тасиц, невролог сети многопрофильных клиник для всей семьи рассказал изданию "МК в Томске" как не перепутать синдром с патологиями.

Невролог отмечает, что вегетососудистая дистония (ВСД) - не является диагнозом, это функциональное расстройство вегетативной нервной системы, которое включает в себя несколько симптомов, но не во всех случаях они одинаковы.

Обследование органов может помочь в установлении синдрома, также оно может помочь исключить патологии со стороны кардиологии, эндокринологии, неврологии и прочего. При подтверждении синдрома будет назначено лечение:

"Чем лечат данное нарушение - зависит от симптоматики. Применяют ноотропные, кардиологические препараты и многое другое. Зачастую можно обойтись помощью психолога и когнитивно-поведенческой терапией", - рассказал невролог.

Для профилактики ВСД врач-невролог рекомендовал прогулки медленным шагом, сон на удобной постели продолжительностью не менее семи часов и качественное питание.

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