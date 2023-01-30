В Томской области онкологи готовятся применять новые радиофармпрепараты для лечения костных метастазов

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Онкологи из Томской области готовятся применять новые радиофармпрепараты для лечения костных метастазов. Врачи несколько лет участвовали в проведении клинических испытаний метода, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"Препараты последнего поколения Оксабифор и Золирен на основе самария-153 и Рения-188 в сочетании с золидроновой кислотой планируют использовать на базе областного онкологического диспансера для лечения пациентов с множественными костными метастазами при раке молочной и предстательной желез, кожи, почек и других органов", - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что онкологи несколько лет участвовали в проведении клинических испытаний метода, который позволит снизить интенсивность болевого синдрома и уменьшить очаги бластических метастазов при лечении онкологических пациентов.

Как рассказал заведующий отделением радионуклидной диагностики и терапии областного онкодиспансера Евгений Карпов, долгое время в основе радионуклидной терапии метастатических очагов в регионе в качестве основного вещества используется стронций или радий. Стронций – давно известный препарат, но применение его ограничено различными факторами и показано только при простат-резистентном раке у мужчин.

"Остальная группа пациентов вынуждена обращаться за медицинской помощью в другие регионы. Теперь мы сможем организовать более эффективное лечение без выезда из Томска. Радиофармпрепараты на основе самария и рения из доступных в России наименее токсичны и имеют минимум побочных эффектов. Для нас – врачей – эти препараты новые, так как ранее использовались преимущественно в науке", - подчеркнул Карпов.

Добавляется, что радиофармпрепараты абсорбируются в костных бластических метастазах и разрушают опухолевые клетки изнутри, не затрагивая здоровые. По данным клинических испытаний, эффективность применения двух новых препаратов существенно выше, а наличие комбинации (тераностик-пары) позволит отследить распределение и накопление радиофармпрепарата в организме в динамике и скорректировать процесс лечения, тем самым снизив болевой синдром и повысив качество и продолжительность жизни онкологических пациентов.