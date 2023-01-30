Трое томичей не поверили мошенникам и сохранили 2,5 миллиона рублей

Томичи стали бдительнее и меньше попадаются на уловки телефонных мошенников Фото: Анна Ковалёва

85-летний житель Томска заявил в полицию о попытке хищения денег. Аналогичные обращения поступили в дежурную часть от 76-летней женщины и 75-летнего мужчины. Во всех трех случаях мошенники действовали по одному сценарию. Они звонили томичам и сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП.

«Мужчины сообщили сотрудникам полиции, что им на стационарные телефоны поступили звонки. Собеседницы представились их дочерями и сообщили, что по их вине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди. Для «спасения» их от уголовного наказания необходимо 800 тысяч рублей», - говорится в сообщении на сайте УМВД России по Томской области. Пенсионеры не поверили аферистам, не стали продолжать беседу с позвонившими и положили трубки.

У пенсионерки мошенники потребовали еще больше денег для того, чтобы якобы уладить проблемы с пострадавшими из-за ее родственника. «Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук стал виновником аварии, и для «урегулирования» данного происшествия необходимо 900 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе. Женщина прекратила разговор, перезвонила своему внуку и убедилась, с ним все в порядке.

Читайте также В Томске появился новый вид мошенничества под видом сотрудников МЧС