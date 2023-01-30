В деревне Петрово под Томском сгорело четыре автомобиля

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МЧС по Томской области сообщает, что в деревне Петрово в пожаре сгорело четыре автомобиля, в том числе и премиум-класса. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метра.

"28.01.2023, Томский район, д. Петрово, ул. Гагарина. Надворные постройки 15х20 м под общей 1-скатной крышей: брусовая баня 3,5х6 м. Вплотную к бане пристроена дощатая веранда 3х6 м. Вплотную к бане пристроен дощатый сарай 6х8 м. Дощатая летняя кухня 3х6 м. Дощатый сарай 9х17 м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС по Томской области уточнили, что внутри сарая находилась канистра с дизельным топливом на 50 литров и четыре автомобиля: Инфинити, Рендж Ровер Дискавери, Субару, Лада веста.

Сообщается, что в результате пожара обгорели надворные постройки, сгорели автомобили. Причина пожара устанавливается. В тушении принимало участие 17 человек.

Напомним, очевидцы сообщили о крупном возгорании 28 января 2023 года, в субботу. Тогда зарево от пожара можно было видеть издалека.

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