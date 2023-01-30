Томский памятник Чехову понравился драматургу Евгению Гришковцу

Фото: Ксения Высотина

Драматург Евгений Гришковец высказался на своей странице в соцсетях, что ему понравился памятник Антону Чехову, которых расположен на набережной в Томске.

"Мне нравится небольшой памятник Чехову в городе Томске. Когда Антон Павлович ехал на Сахалин, он в Томске побывал и написал о городе крайне неприятные слова, что там всё плохо, еда плохая, грязно и так далее. Томичи ответили ему достойно. Они сделали небольшую бронзовую скульптуру: Чехов, маленький, смешной, стоит босиком в медной луже, держа за спиной зонтик. И весь-то он какой-то жалкий и нелепый", - пишет Гришковец в социальных сетях.

Драматург также написал, что него Чехов любимый, прекрасный и даже великий, спустя многие годы позволяет к себе такое отношение. Он всей своей жизнью и своей литературой, своим образом допускает свободное и живое к себе отношение, не бронзовея даже в бронзе.

Напомним, что вчера, 29 января, было 163 года со дня рождения Чехова. Памятник на набережной Томи стоит не просто так. Писатель, будучи в городе раскритиковал его, а позже в Томске был сделан монумент в честь Чехова.