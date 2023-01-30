Стали известны финалисты Кубка Томской области по ловле на мормышку

Впервые борьба проходила и за женский Кубок. Фото: Федерации рыболовного спорта ТО

В селе Мельниково Шегарского района состоялся Кубок Томской области по ловле на мормышку. Соревнования прошли 29 января на озере Родниковое.

Впервые борьба проходила и за женский Кубок, наравне с мужским, рассказал «МК в Томске» вице-президент региональной Федерации спортивной рыбалки Алексей Иванкин. За него боролись 17 жительниц Томской области.

В воскресенье участникам предстояло прийти на озеро, пробурить несколько лунок и просидеть с удочкой в руках пару часов. Фото: Федерации рыболовного спорта ТО

В воскресенье участникам предстояло прийти на озеро, пробурить несколько лунок и просидеть с удочкой в руках пару часов. Соревнования проходят без зрителей.

Победителей выбирали по весу выловленной рыбы. Первое место с 4 кг рыбы занял Сергей Куликов. Среди женщин лидером стала Наталья Сычева с 2 кг выловленной рыбы. В основном, улов состоял из окуней, плотвы и ершей.

Первое место с 4 кг рыбы занял Сергей Куликов Фото: Федерации рыболовного спорта ТО

В марте 2023 года состоится Кубок России по ловле на мормышку. На него поедут жители области, которые максимально продвинулись в рейтинге после регионального Кубка.

Читайте также: Семья из Томска выхаживает в квартире истощенную сову