В Томской области на 5% снизилась средняя предлагаемая зарплата медиков

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В Томской области на 5% стала меньше предлагаемая зарплата медиков. Область встала на пятое месте по уровню зарплат с СФО, сообщают аналитики сайта HeadHunter.

"Единственный регион в СФО, где медикам стали предлагать зарплаты ниже, чем год назад – Томская область (-5%)", - рассказали специалисты.

На сайте рассказывают, что самую высокую зарплату предлагают стоматологу-имплантологу – от 300 тысяч рублей на руки. Помимо этого, от 150 тысяч рублей на руки предлагают врачу стоматологу-ортопеду, до 180 тысяч рублей - стоматологу-терапевту, от 111 тысяч рублей – врачу-хирургу.

Отметим, что в регионе в декабре медики могли рассчитывать на зарплату в 43,5 тысячи рублей, по сравнению с 2021 годом сумма выросла на 7%.