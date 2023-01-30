Прокуратура Томской области контролирует дело о погибшем пенсионере в Белом Яре во время пожара

Фото: Прокуратура по Томской области

В Томской области прокуратура контролирует дело о погибшем пенсионере в Белом Яре во время пожара. Вероятная причина возгорания - неисправность электропроводки, сообщает пресс-служба ведомтсва.

Напомним, что 29 января произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер 1949 года рождения.

"Прокуратура Верхнекетского района контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания надворных построек по ул. Гагарина в р.п. Белый Яр", - говорится в сообщении.

В ведомстве дополнили, что предварительной информации, в результате пожара в связи с отравлением продуктами горения погиб 73-летний мужчина. По место происшествия выезжал заместитель прокурора Верхнекетского района Илья Курбатов.

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