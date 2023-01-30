В Томске появился новый вид мошенничества под видом сотрудников МЧС

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В Томске ГУ МЧС предупреждает о новом виде мошенничества. Аферисты в форме спасателей предлагают бизнесменам за деньги избежать проверок пожарной безопасности.

"Жертвами аферистов стали десятки организаций. Не обходят стороной злоумышленники и простых граждан. Мошенники продают огнетушители и пожарные извещатели по завышенной цене. При отказе купить оборудование угрожают последующими проверками и штрафами", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что неизвестные при визите сразу начинают проверку электропроводки и газового оборудования, а затем предлагают томичам приобрести необходимые приборы.

Инспекторы Госпожнадзора отмечают, что сотрудники МЧС никогда не продают товары и не оказывают платных услуг, а также всегда находятся в форме и предъявляют служебное удостоверение.

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