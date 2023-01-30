Томичи стали чаще оплачивать услуги ЖКХ через банковские сервисы

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В декабре 2022 года жители региона совершили более 20,6 тысячи платежных операций в ВТБ Онлайн – в 3,5 раза больше, чем в начале года. В интернет-банке или мобильном приложении регулярно оплачивают услуги ЖКХ и образования более 20 тысяч томских клиентов второго по величине российского банка.

Клиенты банка в Томской области в декабре оплатили онлайн более 20,6 тысячи счетов за жилищно-коммунальные услуги. По сравнению с началом года количество операций увеличилось в 3,5 раза.

Пользователи могут оплачивать счета за услуги в сферах образования и ЖКХ, выставленные более чем 10 тыс. поставщиков по всей России, в том числе, в пользу более 250 организаций Томской области. Среди лидеров по количеству платежей за жилищно-коммунальные услуги предсказуемо стали Томский расчетный центр, ЕИРЦ Томской области, ЕРКЦ г.Северск.

«Мы продолжаем развивать формат «Банк на каждый день», чтобы все самые актуальные продукты и сервисы были всегда под рукой у наших пользователей. Сегодня более 20 тысяч томских клиентов регулярно оплачивают услуги ЖКХ и образования через онлайн каналы банка. Возможности сервиса постоянно совершенствуются, к нему подключаются новые партнеры, счета которых можно оплатить в интернет-банке или мобильном приложении. Помимо коммунальных услуг и детских образовательных учреждений, в их числе, например, операторы мобильной связи, налоговая и ГИБДД. Причем, операции по коммунальным платежам, образовательным учреждениям и штрафам производятся без комиссии», – отметила управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.