Житель Томской области получил отравление и ожог на пожаре в своем доме

Фото: Наталья Качановская

В Томской области в селе Мыльджино произошел пожар в двухквартирном жилом доме, в результате которого томич 1940 года рождения получил термический ожог и отравление угарным газом.

"1-этажный 2-квартирный брусовой дом 12х16 м. Со стороны каждой квартиры к дому пристроены дощатые веранды 3х5 м. Возгорание произошло в квартире в комнате 3х4 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники МЧС спасли пенсионера 1940 года рождения. Мужчина получил отравление угарным газом, термический ожог тела. Его доставили в медучреждение села Мыльджино.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, в тушении принимало участие семь человек.

Читайте также: В томском поселке Белый Яр в пожаре погиб пенсионер