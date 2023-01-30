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НовостиОбщество30 января 2023 4:10

В Томском районе мужчину подозревают в краже деталей техники из дачного дома

Мужчина сдал похищенное в пункт приема металла
Кирилл Колемасов
Заявление от владелицы дома было подано в мае 2021 года.

Заявление от владелицы дома было подано в мае 2021 года.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция задержала подозреваемого в хищении различных деталей техники из дачного дома в Томском районе, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Заявление от владелицы дома было подано в мае 2021 года.

По предварительной информации, ранее неоднократно судимый 48-летней местный житель находился в садовом товариществе, перелез через забор и сломал навесной замок на двери.

«Злоумышленник разобрав телевизор, холодильник и стиральную машину, извлек из них детали, а также похитил электрическую проводку вместе с металлической посудой. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металла», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, подозреваемый заключен под стражу.

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