В Томске жители дома на Мичурина жалуются на «закладчиков» в подъезде

Фото: Регион-70.

Жители дома по ул. Мичурина считают, что несовершеннолетние томичи прячут наркотики в подъезде. Такая информация появилась в группе «Регион – 70».

Автор сопроводил свое сообщение видео. На нем видно, что двое молодых людей сначала поднимаются наверх, а потом останавливаются на лестничном пролете. Молодой человек оставляет что-то в стене, а девушка рядом снимает все это на видео. Чуть позже появляется картинка, где мужчина, предположительно, принимает вещества на том самом месте, где были молодые люди.

В комментариях к посту томичи посоветовали обратиться жителей дома к участковому и прокуратуру.

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