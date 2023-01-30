Томская область примет участие в спортивном мероприятии "Лыжня России"

Фото: Алёна Голева

В Томской области 11 февраля, в субботу, пройдет спортивное состязание "Лыжня России". Принять участие в мероприятии можно на четырех базах города, которые будут подготовлены для забега. Об этом сообщает Департамент по молодежной политике и спорту.

"В областном центре старт на 2023 метра без учета времени будет дан в 11:00 на четырех лыжных базах города: «Метелица» (ул. Королева,13), «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б), «Кедр» (ул. Высоцкого, 7) и стадион «Буревестник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с учетом времени старт будет дан на 5 и 10 километров на стадионе "Буревестник".

Традиционно, все участники "Лыжни России" получат в качестве сувенира шапочку и нагрудный номер.

Прием заявок и регистрация до 18.00 часов 9 февраля, четверга. Возрастное ограничение мероприятия 0+.

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