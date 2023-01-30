В Томске 30 января будет до -8 градусов и снег

Фото: Голева Алёна

В Томске 30 января синоптики обещают до -8 градусов. Небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в понедельник ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 14 м/с. Температура воздуха составит до -6…-8°С. Также ожидается облачность с прояснениями. На дорогах местами гололедица. Предупреждают синоптики и о снежных заносах в областном центре.

В Томской области ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -6…-11°С, местами -12…-17°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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