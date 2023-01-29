В Томской области за сутки зафиксировали 23 случая заражения COVID-19

Фото: Пыхалова Юлия

Сегодня, в воскресенье, 29 января, в Томской области выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе подтвердили 159 238 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, 9 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 629 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 6 941 заболевших коронавирусной инфекцией, 40 пациентов скончались, 3 612 человека выздоровели.

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