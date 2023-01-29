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НовостиОбщество29 января 2023 9:19

В Томской области 29 января прошли соревнования по ловле на мормышку со льда

Место проведения было озеро Родниковое в селе Мельниково Шегарского района
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Фролов Михаил

Фото: Фролов Михаил

В Томской области на озере Родниковое в селе Мельниково Шегарского района 29 января, в воскресенье, прошли соревнования по ловле на мормышку со льда.

Отмечается, что после соревнования победитель будет представлять Томскую область на Кубке России, который пройдет в марте 2023 года.

В мероприятии приняло участие около 50 спортсменов из Томска, Асина, Белого Яра, Каргасокского, Кожевниковского, Первомайского и Зырянского районов.

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