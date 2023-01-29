В Томской области 29 января прошли соревнования по ловле на мормышку со льда

Фото: Фролов Михаил

В Томской области на озере Родниковое в селе Мельниково Шегарского района 29 января, в воскресенье, прошли соревнования по ловле на мормышку со льда.

Отмечается, что после соревнования победитель будет представлять Томскую область на Кубке России, который пройдет в марте 2023 года.

В мероприятии приняло участие около 50 спортсменов из Томска, Асина, Белого Яра, Каргасокского, Кожевниковского, Первомайского и Зырянского районов.

Читайте также: Семья из Томска выхаживает в квартире истощенную сову