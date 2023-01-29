За неделю в Томской области выявили 36 водителей в состоянии опьянения

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Паблик "Страж порядка" сообщает, что за неделю с 13 января по 19 января в Томской области было увезено на специальную стоянку 49 автомобилей, а также был зафиксировано 36 водителей с признаками опьянения.

"В отношении 31 водителя-нарушителя составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки, из них 4 – в отношении автолюбителей, которые, не имея законных оснований, оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что из 36 человек, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, двое сделали это повторно и не имели прав, так как были их лишены.

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