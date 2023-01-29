Полицейские в Северске задержали подозреваемого в порче автомобиля

Фото: Томская полиция

Сотрудники уголовного розыска в Северске задержали подозреваемого в порче автомобиля мужчину. Задержанным оказался неоднократно судимый 22-летний местный житель.

"Оперативники уголовного розыска прибыв на место опросили очевидцев произошедшего, обследовали прилегающую территорию, после чего обнаружили объекты, которые привели их к соседнему многоквартирному дому", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поврежденный автомобиль является иномаркой "Skoda", припаркованный возле дома по улице Курчатова в Северске.

Предварительно, подозреваемый в состоянии опьянения, проходя мимо автомобиля, залез на крышу и начал прыгать по нему и лобовому стеклу, после чего ушел домой. Сумма ущерба составила более 11 000 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

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