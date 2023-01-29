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НовостиПроисшествия29 января 2023 4:23

В ночное время в Томске произошло ДТП при участии автомобиля и столба

Обошлось без жертв
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Регион 70

Фото: Регион 70

Подписчики паблика Реггион 70 сообщают о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого автомобиль занесло, и он врезался в столб.

"Ночное ДТП. Водитель марковника не справился с управлением и врезался в столб", - говорится в сообщении поста.

Очевидцы уточнили, что внутри транспортного средства было два человека. Как сообщают, пассажир автомобиля 1994 года рождения и водитель отделались легким испугом. О месте происшествии и пострадавших не сообщается.

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