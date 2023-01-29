Томский губернатор Мазур поручил главами муниципалитетов усилить профилактику пожаров

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Губернатор Томской области неоднократно акцентировал внимание на том, что Томской области необходимо усилить работу по профилактике пожаров. По словам главы региона, уже заметен вклад мэров Стрежевого и Кедрового, главы Александровского, Каргасокского, Первомайского и других районов.

"Прошу продолжать домовые обходы. Специальные комиссии (представители администраций, МЧС, центров соцподдержки, органов опеки, волонтеры) должны посетить как можно больше семей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в обход входит проверка состояния печей и электропроводки, а также напоминание правил безопасности по предотвращению пожаров. В памятке содержится информация с телефонами и алгоритм действий на случай ЧП.

Владимир Мазур отметил, что отдельную, повышенную, ответственность область несет за семьи с детьми, людьми в возрасте и людьми с инвалидностью.

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