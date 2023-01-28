В Томске трамвай столкнулся с Volkswagen Polo

ДТП с участием трамвая произошло в субботу, 28 января Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

28 января, около 16 часов 30 минут, в Томске столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и трамвай. ДТП произошло в районе дома №4 на проспекте Кирова. О этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

В аварии пострадал водитель легковой машины, его доставили для осмотра в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия, его обстоятельства выясняются.

«Госавтоинспекция Томской области призывает водителей быть внимательными и осторожными, не допускать опасных маневров и выбирать безопасную скорость для движения», - добавили в сообщении представители УМВД.

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