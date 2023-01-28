Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Томской области проведет полевое обучение для новичков 5 февраля

Волонтеры будут учить новичков искать людей. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области.

Полевое обучение для желающих вступить в поисковый отряд «ЛизаАлерт» стартует 5 февраля в 11:00. Сбор назначили на парковке у Михайловской рощи. Об этом сообщили волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Опытные поисковики расскажут новичкам, как правильно собираться в лес на розыск людей, как общаться в радиоэфире, пользоваться компасом, что такое навигатор, какие методики работы есть в отряде.

«Надеемся, что после встречи вы поймете, что помочь действительно может каждый и обязательно к нам присоединитесь!», - написали волонтеры, которые занимаются поиском пропавших людей.

Новичкам советуют взять на занятия запасной комплект одежды, перекус и горячий напиток. Одеться следует в удобную теплую одежду, обувь должна быть с фиксацией голеностопного сустава.

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