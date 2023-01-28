В Томской области за сутки выявили 34 новых случая COVID-19

В России за сутки от ковида выздоровело 4 384 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, в субботу, 28 января, в Томской области выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе подтвердили 159 215 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, 17 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 620 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 7 219 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 42 пациента скончались, 4 384 человека выздоровели.

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