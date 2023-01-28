Восьмерых котят выбросили на мороз ночью в Томске

В Томске неизвестные выбросили котят на мороз. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В ночное время один из жителей Октябрьского района Томска возвращался домой и обнаружил на улице картонную коробку. В ней находились восемь котят. Заметим, ночью 28 января температура воздуха в областном центре достигала -11 градусов. Чтобы спасти животных от замерзания, молодой человек занес коробку в подъезд дома на улице Лазо. По состоянию на 15:50 ни для одного котенка так и не нашелся хозяин.

Фотографию котят опубликовали очевидцы в Telegram-канале «Регион-70». «Нужна помощь деткам кошачьим. Сегодня ночью мой сын, возвращаясь домой, обнаружил у подъезда коробку с кошачьими детками», «8 котят теперь ждут помощи человеческой. Мы их занесли в подъезд, оставили у батареи, оставили корм. Всё, что могли в данной ситуации. Кто-то может их забрать?», - написала автор поста.

Информацию о бездомных котятах продублировали в группе «Зоозащита Томск 6 рукопожатий» в соцсети «ВКонтакте». «Как жалко котят, их срочно надо пристроить, а то их могут на улицу выкинуть», - написали читатели паблика.

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