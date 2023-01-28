В Томской области установят более 20 новых камер фотовидеофиксации

На дорогах региона продолжают установку камер фиксации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томская область приобрела более 20 передвижных камер фотофиксации нарушений ПДД. Новое оборудование установят в регионе по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«В этом году камеры установят на улице Профсоюзной, 16 и 5-й Армии, 20 в Томске, на трассах Томск—Каргала Колпашево (158,85 км, 191,73 км), Томск Мариинск (50,24 км, 60,39 км), Камаевка—Асино-Первомайское (11,23 км, 23,2 км)», - уточняется в сообщении.

Новые камеры появятся и в городе Северск. Их установят на улицах Славского (на примыкании к улице Смолокурка), Северная (у дома 16а) и Транспортная (в районе д. 77, стр. 1).

Конкретные участки дорог, на которые установят камеры фиксации, определили на основе анализа дорожно-транспортных происшествий.

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