Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 7:09

В Томской области установят более 20 новых камер фотовидеофиксации

Места для их установки определили на основе анализа ДТП
Анна Ковалёва
На дорогах региона продолжают установку камер фиксации

На дорогах региона продолжают установку камер фиксации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томская область приобрела более 20 передвижных камер фотофиксации нарушений ПДД. Новое оборудование установят в регионе по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«В этом году камеры установят на улице Профсоюзной, 16 и 5-й Армии, 20 в Томске, на трассах Томск—Каргала Колпашево (158,85 км, 191,73 км), Томск Мариинск (50,24 км, 60,39 км), Камаевка—Асино-Первомайское (11,23 км, 23,2 км)», - уточняется в сообщении.

Новые камеры появятся и в городе Северск. Их установят на улицах Славского (на примыкании к улице Смолокурка), Северная (у дома 16а) и Транспортная (в районе д. 77, стр. 1).

Конкретные участки дорог, на которые установят камеры фиксации, определили на основе анализа дорожно-транспортных происшествий.

Читайте также В Томске при встречном движении столкнулись Lada Granta и Subaru Impreza