Томские полицейские стреляли по колесам Kia Rio, преследуя нарушителя ПДД

Сотрудники ДПС для остановки транспортного средства применили табельное оружие Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

19 января, около 4 часов утра, при патрулировании улицы Мюнниха в Томске сотрудники ДПС заметили иномарку, водитель которой совершал опасные манёвры. Он проигнорировал требования остановиться. Чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось устроить погоню и стрелять по колесам автомобиля. За рулем оказался пьяный мужчина 1997 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Водитель Kia Ria выехал на трассу Томск–Самусь и попытался на скорости более 100 км/ч уйти от преследования. Для остановки иномарки сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. «Остановку делай, стрелять буду. Останавливайся! Стреляй, вот он. Еще. Хорош, попал! Применили оружие по заднему левому колесу», - моменты погони зафиксированы на видео, опубликованном пресс-службой.

Прицельными выстрелами полицейские повредили колеса иномарки, она въехала в снежный бруствер и остановилась. В салоне машины, кроме водителя, находился владелец транспортного средства.

За рулем иномарки находился пьяный мужчина, который взял машину у друга Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

«Лихач имел внешние признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования отказался. При разбирательстве полицейские установили, что 25-летний житель Бакчарского района никогда не получал водительского удостоверения, а машину ему доверил сам собственник. За это владелец привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ», - сказано в сообщении.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителю назначили наказание в виде 10 суток административного ареста. Сам молодой человек признался: «выпил три-четыре полторашки плюс минус».

Судя по опубликованной видеозаписи, виноватым себя водитель не ощущает. На вопрос полицейских «Почему Вы не остановились?» нарушитель ПДД ответил: «Вы бы не поехали за мной, я бы стоял уже, дома спал бы».

В пресс-службе добавили, что в отношении жителя Бакчарского района было составлено сразу десять административных материалов.

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