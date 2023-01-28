Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 4:05

Томские полицейские стреляли по колесам Kia Rio, преследуя нарушителя ПДД

За рулем оказался пьяный мужчина без водительских прав
Анна Ковалёва
Сотрудники ДПС для остановки транспортного средства применили табельное оружие

Сотрудники ДПС для остановки транспортного средства применили табельное оружие

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

19 января, около 4 часов утра, при патрулировании улицы Мюнниха в Томске сотрудники ДПС заметили иномарку, водитель которой совершал опасные манёвры. Он проигнорировал требования остановиться. Чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось устроить погоню и стрелять по колесам автомобиля. За рулем оказался пьяный мужчина 1997 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Водитель Kia Ria выехал на трассу Томск–Самусь и попытался на скорости более 100 км/ч уйти от преследования. Для остановки иномарки сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. «Остановку делай, стрелять буду. Останавливайся! Стреляй, вот он. Еще. Хорош, попал! Применили оружие по заднему левому колесу», - моменты погони зафиксированы на видео, опубликованном пресс-службой.

Прицельными выстрелами полицейские повредили колеса иномарки, она въехала в снежный бруствер и остановилась. В салоне машины, кроме водителя, находился владелец транспортного средства.

За рулем иномарки находился пьяный мужчина, который взял машину у друга

За рулем иномарки находился пьяный мужчина, который взял машину у друга

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

«Лихач имел внешние признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования отказался. При разбирательстве полицейские установили, что 25-летний житель Бакчарского района никогда не получал водительского удостоверения, а машину ему доверил сам собственник. За это владелец привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ», - сказано в сообщении.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителю назначили наказание в виде 10 суток административного ареста. Сам молодой человек признался: «выпил три-четыре полторашки плюс минус».

Судя по опубликованной видеозаписи, виноватым себя водитель не ощущает. На вопрос полицейских «Почему Вы не остановились?» нарушитель ПДД ответил: «Вы бы не поехали за мной, я бы стоял уже, дома спал бы».

В пресс-службе добавили, что в отношении жителя Бакчарского района было составлено сразу десять административных материалов.

Читайте также В Томской области сгорел еще один автомобиль