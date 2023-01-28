В Томске 28 января будет до -8 градусов и сильный снег

Синоптики предупредили о снегопаде в Томске 28 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 28 января синоптики обещают до -8 градусов. Днем ожидается умеренный, местами сильный снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в субботу ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха составит до -6…-8°С. Также ожидается облачность с прояснениями. На дорогах местами гололедица. Предупреждают синоптики и о снежных заносах в областном центре.

В Томской области юго-западный ветер 4-9 м/с, местами порывы ночью до 11 м/с, днем до 15-18 м/с. Температура днем -4…-9 °С. На дорогах местами гололедные явления. В регионе также возможны снежные заносы.

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