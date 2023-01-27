С 2023 года в Томской области расширили программу неонатального скрининга

Программу расширенного неонатального скрининга запустили в России 1 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области с 2023 года действует расширенная программа неонатального скрининга. Перечень генетических заболеваний, на которые проверяют младенцев, увеличили в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ.

«Список увеличился с пяти до 36 нозологий, включая сложные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечную атрофию», - уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

Представители облздрава пояснили, что в большинстве случаев симптомы опасных генетических заболеваний у человека появляются не сразу после рождения. Их диагностику проводят при помощи специальных генетических исследований.

«Благодаря расширенному скринингу мы сможем выявлять такие заболевания на самой ранней, бессимптомной стадии и сразу начинать лечение, что значительно повысит его эффективность и позволит профилактировать инвалидизацию детей», - сказала начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи регионального департамента здравоохранения Светлана Рубейкина

В родильных домах Томской области у новорожденных берут образцы крови и исследуют их в НИИ генетики. Для дополнительного подтверждения положительных результатов материалы направляют в московский медико-генетический научный центр.

Читайте также Томский врач Поздняков объяснил влияние погоды на здоровье