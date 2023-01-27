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НовостиОбщество27 января 2023 13:19

Более ста домов останутся без света в Томске и Томском районе

Временные отключения электричества запланированы на 30 и 31 января
Анна Ковалёва
"Горсети" сообщили о плановых отключениях электричества

"Горсети" сообщили о плановых отключениях электричества

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В понедельник и вторник, 30 и 31 января, в Томске, Багошево и Просекино временно отключат электричество. Информация об этом появилась на портале компании «Горсети».

30 января

С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам: г. Томск, пер. Макушина, дома 20-24.

С 14:00 до 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

г. Томск, ул. Залоговая 32, 32-а, 32/2, 33, 33-а, 33/1, 36, 37-51, 40-44, 44-в, 46-б, 54-58, 56-а, 57-61, 58-а, 58-б, 58/1, 62, 66-70, 66-а, 67, 73-75, 75-б, 82, 82-б, уч.66-б, уч.72.

31 января

С 9:00 до 12:00 на Иркутском тракте Томска обесточат дома 177, 177-б, 177-г, 179/1, 179/2, 179/3, 181, 181 стр.2, 181-А, 181-стр.1, 181/4, 183-а.

С 09:00 до 16:00 света не будет по адресам:

г. Томск, ул. Кулева, 3.

Село Богашево, дачный потребительский кооператив «Офицеры», уч.1, уч.2, уч. 4, уч.12, уч.15, уч.22, уч.23, уч.24, уч.27, уч.32, уч.36, уч.101, уч.106, уч.107, уч.110, уч.135, уч.136, уч.138, уч.141, уч.144, уч.146, уч.147, уч.148, уч.149, уч.150, уч.151, уч.153, уч.154, уч.155, уч.156, уч.157, уч.158, уч.159, уч.163, уч.164, уч.165, уч.166, уч.168.

Деревня Просекино, участки 2-6.