В Томской области подозреваемых в убийстве молодых людей отправили на 2 месяца в СИЗО

Фото: Прокуратура Томской области.

Суд отправил двоих жителей Молчановского района, обвиняемых в убийстве односельчанина в СИЗО на два месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. 18-летний и 25-летний молодые люди пробудут там до 25 марта 2023 года.

Напомним, что ранее в селе Молчаново было обнаружено тело 55-летнего мужчины с травмой головы.

Чуть позже задержали двух односельчан погибшего, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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