Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 11:29

В Томской области подозреваемых в убийстве молодых людей отправили на 2 месяца в СИЗО

Оба мужчины уже ранее привлекались к уголовной ответственности
Кирилл Колемасов
Фото: Прокуратура Томской области.

Фото: Прокуратура Томской области.

Суд отправил двоих жителей Молчановского района, обвиняемых в убийстве односельчанина в СИЗО на два месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. 18-летний и 25-летний молодые люди пробудут там до 25 марта 2023 года.

Напомним, что ранее в селе Молчаново было обнаружено тело 55-летнего мужчины с травмой головы.

Чуть позже задержали двух односельчан погибшего, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Читайте также: В Томской области мужчина избил своего соседа до смерти и пошел спать