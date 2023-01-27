В Томской области за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки из-за коронавируса в больницы с попали восемь жителей региона Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 27 января, в Томской области выявили 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 181 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 8 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 603 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 7 164 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 41 пациент скончался, 4 876 человек выздоровели.

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