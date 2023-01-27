"Чуть не сшиб декорацию и запутался в занавесе": жители Томска массово покинули спектакль "Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали"

В Томске 26 января состоялся спектакль "Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали". В главных ролях была Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Чёрный. Однако томичи не смогли по достоинству оценить игру отечественных звезд кино и массово покинули БКЗ после второго акта. Виной тому стал нетрезвый главный герой, который испортил настроение и вечер томичам.

"Как рассказали нам местные, драма разыгралась прямо во время спектакля "Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали": по словам зрителей, Александр Васильевич был навеселе, играл только с подсказки суфлёра, а иногда и вовсе замолкал", - пишет telegram-канал "SHOT".

Многие в комментариях под видео, где видно, как актер невнятно пытается прочитать текст, писали, что Александр Панкратов-Чёрный таким образом вошел в роль. Однако жители Томска ответили на подобные высказывания и объяснили, почему у них есть основания думать, что главный герой спектакля был пьян по-настоящему.

"Он чуть не сшиб декорацию, запутался в занавесе, постоянно по несколько раз повторял фразы. Другие актеры всячески пытались весь спектакль обыгрывать его поведение. Я за это удовольствие отдала 2 800. Реально было за него стыдно", - пишет Татьяна Д. в комментариях в паблике "Регион-70".

Со слов зрителей, после второго акта люди стали массово покидать зал.