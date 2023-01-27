В томском Академгородке продают коттедж с футбольным полем за 27 миллионов рублей

Фото: Авито

В Томске в микрорайоне Академгородок продается коттедж за 27 млн рублей. На его территории располагается баня и зимний сад.

"Коттедж - два жилых этажа, полноценный подземный. Располагается в элитном поселке города Томска (АТИЗ) в черте города (Советский р-н.) Отличительная черта данного района - полностью все центральные коммуникации (свет, вода, газ, канализация)", - пишет продавец на "Авито".

Фото: Авито

Отмечается, что на территории коттеджа находится баня с верандой, зимний сад, футбольное поле, два гаража и место для парковки.

Фото: Авито

По словам владельца дома, коттедж идеально подойдет для большой семьи. Он добавляет, что в жилище установлена станция очистки воды, газовый котел, бойлер с горячей водой и 4 видеокамеры.