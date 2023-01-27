Героиней томского проекта «Краса в погонах» стала инспектор отдела информации МЧС

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Издание «МК в Томске» представило новую участницу проекта «Краса в погонах». В его рамках томичей знакомят с красивыми женщинами, которые носят форму в рабочее время.

В этот раз участницей стала Ирина Салтыкова - инспектор отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Томской области. Она работает в системе МЧС с 2013 года. Хобби: танцы.

Уточним, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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