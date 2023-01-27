Жительница Томской области хотела спасти накопления и перевела мошенникам более миллиона рублей

Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счетов пытаются снять деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Кожевниковского района, желая спасти свои накопления, перевела мошенникам более 1 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. 59-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию.

Как рассказала полиции пострадавшая, ей поступил звонок с неизвестно номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счетов пытаются снять деньги. Для сохранения средств он предложил перевести их на «безопасный» счет.

«Напуганная женщина сняла в кассе банка с двух счетов все денежные средства и осуществила перевод на номер карты, указанный аферистом», - говорится в сообщении.

На этом звонивший не остановился и предложил женщине оформить потребительский кредит на сумму около 670 тысяч рублей. На протяжении 4 дней, следуя инструкции, женщина совершила 33 перевода денег на сумму более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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